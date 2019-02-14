Стала известна предварительная причина смерти Сергея Захарова

Стала известна предварительная причина смерти народного артиста России, эстрадного певца Сергея Захарова. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 14 февраля.

По словам представителя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, он скончался из-за проблем с сердцем. Это произошло 14 февраля в одной из московских больниц. Исполнителю было 68 лет.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве Украинской ССР. Он обучался в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова и работал в Ленинградском мюзик-холле, а затем и в разных филармониях других городов России.

В 1996-м Захаров принял участие в нескольких десятках концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. В том же году он получил звание народного артиста страны. Его голос известен телезрителям передачи «Моя семья» — он исполнил песню к заставке шоу.

За свою карьеру певец посетил с гастролями 43 страны. Он выступал с произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки и Мусоргского.

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