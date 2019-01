Певец Джеймс Ингрэм умер от рака мозга

Лауреат премии «Грэмми», ритм-н-блюз-исполнитель Джеймс Ингрэм скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти певца стал рак мозга.

Джеймс Ингрэм начал музыкальную карьеру в составе группы Revelation Funk. Он наиболее известен по таким композициям, как Baby, Come to Me, How Do You Keep The Music Playing? и I Don’t Have The Heart.

Артист дважды получил музыкальную премию «Грэмми», на которую был номинирован 14 раз, за песни Yah Mo B There и One Hundred Ways. Помимо этого песни Ингрэма The Day I Fall in Love из фильма «Бетховен 2» и Look What Love Has Done из «Джуниора» стали номинантами на «Оскар».

В дискографии артиста — пять студийных альбомов. Последняя пластинка Stand вышла в 2008 году. Ингрэм также записывал музыку с Нэнси Уилсон, Кенни Роджерсом и группой Scorpions.