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08:35, 14 июля 2025Бывший СССР

На Украине назвали сроки смены правительства

«РБК-Украина»: Новое правительство Украины будет сформировано на этой неделе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый кабинет министров Украины может быть сформирован уже на этой неделе. Сроки смены правительства со ссылкой на источники назвало в Telegram издание «РБК-Украина».

«Как сообщил информированный источник, уже на следующей неделе может появиться новое правительство. По словам собеседника, президент [Украины Владимир Зеленский] принял соответствующее решение», — говорится в публикации.

Отмечается, что действующий глава правительства Денис Шмыгаль в таком случае, вероятно, станет министром обороны.

Из сообщений украинской прессы также стало известно, что Зеленский предложит должность нового главы кабмина первому вице-премьеру Юлии Свириденко. Нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров будет назначен на пост посла в Соединенных Штатах Америки.

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