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Умерла величайшая певица в истории

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Арета Франклин

Умерла певица Арета Франклин, ей было 76 лет. Об этом сообщается в Twitter Associated Press. По информации агентства, она скончалась в своем доме в Детройте. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

13 августа кинокритик Роджер Фридман объявил, что певица находится при смерти. По его словам, 76-летняя «королева соула» серьезно больна, семья собралась у ее постели.

В 2010 году у Франклин диагностировали рак. Последнее выступление певицы состоялось в 2017 году.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Пик популярности Франклин пришелся на вторую половину 1960-х годов. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. Последний студийный альбом — Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics — вышел в 2014 году. В 2017 году певица объявила о завершении карьеры.

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