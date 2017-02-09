Арета Франклин объявила о завершении карьеры

Американская соул-певица Арета Франклин заявила, что уйдет на пенсию в 2017 году. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает The Guardian.

Перед завершением карьеры исполнительница планирует выпустить новый альбом, в записи которого примет участие музыкант Стиви Уандер. Релиз пластинки, состоящей только из новых композиций, намечен на сентябрь.

Франклин отметила, что хочет проводить больше времени со своими внуками. Она добавила, что не намерена полностью прекращать работу. «Я не собираюсь просто сидеть сложа руки. Это никуда бы не годилось», — подчеркнула певица.

За свою карьеру 75-летняя Арета Франклин выпустила 46 студийных альбомов с песнями в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Последняя пластинка — Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics — вышла в 2014 году. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула.

В 2015-м газета The Telegraph включила ее в список 10 лучших поп-исполнительниц всех времен. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал Франклин величайшей певицей в истории. В 1987-м она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.