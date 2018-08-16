Названа причина смерти величайшей певицы в истории

Агент певицы Ареты Франклин Гвендолин Куинн назвала официальную причину смерти артистки. Полное заявление опубликовано на Click on Detroit в четверг, 16 августа.

«Официальной причиной смерти Франклин стал рак поджелудочной железы нейроэндокринного типа. Это было подтверждено ее онкологом доктором Филиппом Филлипсом из Института рака Барбары Энн Карманос в Детройте, штат Мичиган», — говорится в заявлении.

Певица скончалась в возрасте 76 лет у себя дома в Детройте в окружении семьи.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

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