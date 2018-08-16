Смерть Ареты Франклин связали со смертью Элвиса Пресли

Певица Арета Франклин скончалась в день смерти американского певца Элвиса Пресли. На это обратили внимание в Twitter-аккаунте телестанции WSB-TV. На момент написания заметки твит был удален.

«16 августа 1977-го — мир прощается с Элвисом Пресли. 16 августа 2018-го — мир прощается с Аретой Франклин», — говорится в публикации. Таким образом, исполнители умерли в один день с разницей в 41 год.

Элвиса Пресли называли «королем рок-н-ролла». Он умер в возрасте 42 лет.

Арету Франклин в 2008 году журнал Rolling Stone признал величайшей певицей в истории. Она скончалась в Детройте в 76 лет. В 2010 году у Франклин диагностировали рак.

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