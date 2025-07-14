Володин анонсировал рассмотрение законопроектов об усилении контроля за мигрантами

Володин: ГД рассмотрит законопроекты об усилении контроля за мигрантами

На начавшейся неделе Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за мигрантами. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в Telegram.

В частности, речь пойдет о взимании с иностранцев ряда пошлин, пояснил он.

Предложенные меры будут способствовать снижению уровня нелегальной миграции, подчеркнул Володин.

Ранее в Госдуме предложили въезжающим в Россию трудовым мигрантам предоставлять справку об отсутствии ряда заболеваний, таких как ВИЧ и сифилис. Автор инициативы депутат Ярослав Нилов заявил, что она поможет снизить нагрузку с российской системы здравоохранения.