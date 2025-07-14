Раскрыта деталь 18-го пакета санкций против России в отношении нефти

Reuters: Евросоюз близок соглашению о снижении потолка цен на нефть из России

Евросоюз близок к согласованию 18-го пакета антироссийских санкций, в рамках которого может быть подписано соглашение о снижении потолка цен на нефть из РФ. Такую деталь раскрыло агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По данным издания, такое соглашение страны ЕС могут достигнуть уже 14 июля, за сутки до встречи министров иностранных дел союза в Брюсселе. Уточняется, что в результате будет определен динамический механизм установления предельного уровня цен. Другой источник указал, что первоначальная цена была на уровне 47 долларов за баррель, расчеты основаны на среднем показателе стоимости сырья из России за последние 22 недели (за вычетом 15 процентов). Уровень планируют пересматривать каждые полгода.

Еще один собеседник агентства заявил, что Словакия якобы согласилась с такой мерой, но все еще стремится добиться от Европы гарантий по будущим закупкам российского газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможных последствиях понижения потолка цен на российскую нефть. По его словам, такое решение не будет способствовать стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка.