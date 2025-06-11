Песков предупредил о дестабилизации нефтяного рынка

Песков: Снижение потолка цен на нефть не стабилизирует рынки энергоресурсов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможных последствиях понижения потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Его процитировал ТАСС.

По мнению Пескова, если Европейская комиссия примет такое решение, то оно не будет способствовать стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. При этом он напомнил, что России приходится уже не первый день жить в условиях тех или иных ограничений. Последнее обеспечило ей опыт, который позволяет сводить к минимуму негативные последствия таких мер, как потолок цен на российскую нефть.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрабатываемый 18-й пакет санкций Евросоюза против России предполагает ограничения в отношении инфраструктуры «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен. Кроме того, в планах отключение от SWIFT 22 российских банков, а также запрет для стран ЕС на закупку нефтепродуктов из российского сырья. Еще одной мерой может стать снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.