Глава Еврокомиссии перечислила готовящиеся санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен подтвердила подготовку санкций против «Северных потоков»

Готовящийся 18-й пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя ограничительные меры против обоих «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Также в предложения ЕК входит запрет для стран ЕС на закупку нефтепродуктов из российского сырья и отключение от системы банковских платежей SWIFT еще 22 российских банков.

Дополнительно Евросоюз предложил группе G7 снизить потолок для российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов. При нынешнем уровне мировых цен на нефть стоимость сырья из России опустилась ниже предельных значений, что позволяет компаниям использовать танкеры западных перевозчиков.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа будет усиливать давление для принуждения Москвы к миру, так как «сила — это единственный язык, который Россия поймет».

Каждый пакет санкций требует одобрения всех 27 членов объединения, и предложение Еврокомиссии не означает, что документ будет вынесен на голосование в изначальном виде. Его могут изменить, в частности, после встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 23 июня.

Ранее газета Financial Times выяснила, что в 18-й пакет могут включить определенные меры для защиты Бельгии от судебных исков со стороны Москвы, связанных с блокировкой принадлежащих Банку России 190 миллиардов евро.

До этого официальный представитель ЕК Паула Пиньо объяснила, что санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», поставки по которому никогда не начинались, но физически такая возможность сохраняется, могут ввести для того, чтобы инвесторы не рассматривали даже возможности участия в нем.