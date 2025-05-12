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16:09, 12 мая 2025Экономика

В Европе объяснили идею ввести санкции против «Северного потока — 2»

Представитель ЕК Пиньо объяснила смысл возможных санкций против СП-2 сигналом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Еврокомиссия может ввести санкции в отношении оператора неработающего газопровода «Северный поток — 2» консорциума Nord Stream 2 для того, чтобы инвесторы не рассматривали даже возможности участия в нем. Таким образом инициативу главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен объяснила официальный представитель ЕК Паула Пиньо, передает РИА Новости.

По ее словам, конкретного предложения по каким-либо ограничительным мерам нет, но если оно понадобится, то санкции подготовят совместно с членами Евросоюза и партнерами за его пределами. Последнее уточнение связано с вопросом относительно обсуждения такой идеи с Вашингтоном.

«"Северный поток — 2" на данный момент не работает. Но как бы то ни было, никогда не знаешь, что может произойти», — заключила она.

Газопровод «Северный поток — 2» не сертифицирован в Германии и не работал ни дня. После взрыва осенью 2022 года у него уцелела только одна ветка, и Россия неоднократно заявляла, что готова начать поставки по ней европейским партнерам в кратчайшие сроки. В том числе о такой возможности говорил президент Владимир Путин.

Западные СМИ сообщали, что США рассматривают возможность получения контроля над газопроводом для поставок по нему российского газа в Европу в рамках ослабления санкций против России. На прошлой неделе такие обсуждения с представителям Вашингтона подтвердил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. В Германии и Европе неоднократно опровергали возможность возобновления поставок.

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