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21:48, 10 мая 2025Мир

В Европе задумались о санкциях при отказе России от прекращения огня

WSJ: ЕС грозит санкциями против «Северного потока-2» при отказе РФ от перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

Европейские союзники Украины грозят ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2» и заблокировать газопровод, если Россия откажется от 30-дневного прекращения огня. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила возможные санкции против газопровода с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

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«Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока. Он будет действовать отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС, а это означает, что он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит соглашение о прекращении огня», — отмечается в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давить на Россию в вопросе урегулирования на Украине бесполезно. До этого пресс-секретарь президента отмечал, что Москва обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

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