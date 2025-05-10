В Европе задумались о санкциях при отказе России от прекращения огня

WSJ: ЕС грозит санкциями против «Северного потока-2» при отказе РФ от перемирия

Европейские союзники Украины грозят ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2» и заблокировать газопровод, если Россия откажется от 30-дневного прекращения огня. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила возможные санкции против газопровода с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока. Он будет действовать отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС, а это означает, что он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит соглашение о прекращении огня», — отмечается в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давить на Россию в вопросе урегулирования на Украине бесполезно. До этого пресс-секретарь президента отмечал, что Москва обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.