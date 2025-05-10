В Кремле заявили о бесполезности давления на Россию в вопросе украинского урегулирования

Песков: Давить на Россию в вопросе урегулирования на Украине бесполезно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии CNN заявил, что давить на Россию в вопросе урегулирования на Украине бесполезно.

Он не считает, что Москву якобы загнали в угол угрозами новых санкций в случае отказа от перемирия. До этого пресс-секретарь президента отмечал, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

«Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Давить на Россию бесполезно», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что российская сторона открыта к диалогу, попыткам урегулирования, а также приветствует усилия по посредничеству.

Ранее Песков назвал заявления некоторых европейских лидеров конфронтационными и неоднозначными. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно выражал готовность к контактам, но из Европы Москва слышит много противоречивых заявлений, которые мало похожи на попытку реанимировать отношения.