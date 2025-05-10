Европу обвинили в конфронтационных заявлениях о России

Песков: Заявления из Европы носят противоречивый и конфронтационный характер

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявления некоторых европейских лидеров конфронтационными и неоднозначными. Его цитирует ТАСС в субботу, 10 мая.

По словам пресс-секретаря президента России, глава государства готов к встрече или разговору с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем и любым другим европейским лидером.

«Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к контактам. Но мы слышим из Европы много противоречивых заявлений, которые скорее носят конфронтационный характер, чем выглядят попыткой реанимировать наши отношения», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что лидеров стран Европы нервирует международная консолидация вокруг 9 Мая.