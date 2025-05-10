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12:53, 10 мая 2025Россия

Песков заявил о беспокойстве Европы из-за мировой консолидации вокруг Дня Победы

Песков: Лидеров страны Европы нервирует международная консолидация вокруг 9 Мая
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Лидеров стран Европы нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы и событий, происходивших в день праздника в столице. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе интервью с Павлом Зарубиным, запись которого журналист выложил в своем Telegram-канале.

Зарубин заметил, что именно в День Победы британский премьер Кир Стармер анонсировал введение нового пакета санкций против России, а немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с призывом усилить давление на Москву. Корреспондент поинтересовался у Пескова, можно ли считать это совпадением.

«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве на 9 Мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости (…)за освобождение мира от фашизма», — подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что данную идеологию вместе с Россией разделяют и все те государства, которые были представлены на Красной площади во время шествия.

Ранее Песков сообщил о неготовности Украины к немедленному началу переговоров. По его словам, для ускорения этого процесса западные страны должны прекратить снабжать Киев вооружением.

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