В Кремле заявили о неготовности Украины к переговорам

Песков: Киев не готов к немедленному началу переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Киев не готов к немедленному началу переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он упомянул в интервью телеканалу ABC News.

«Они не готовы к незамедлительным переговорам. Президент Путин поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов», — пояснил представитель Кремля.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что для достижения прекращения огня важно, чтобы Запад прекратил поставки оружия на Украину. По его словам, продолжение поставок может дать Киеву значительное преимущество и поддерживать его мобилизацию.

Ранее декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий выступил с мнением, что Украина затягивает процесс мирных переговоров, чтобы добиться участия Европы в них. Киев не может и не хочет заключать мир без участия Брюсселя, объяснил он.

При этом в офисе Владимира Зеленского рассказали, что Украина готова к переговорам после полноценного прекращения огня. Отмечалось, что Киев не торгует своей независимостью.