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20:43, 7 мая 2025Бывший СССР

Ермак заявил о готовности Украины к переговорам при одном условии

Ермак: Украина готова к переговорам после прекращения огня
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Украина готова к переговорам после полноценного прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«Это — позиция Украины, США и других европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши "красные линии" — это Конституция, международное право и Устав ООН», — заявил Ермак.

По его словам, Киев никогда не признает потерю территорий, но понимает, что некоторые вопросы необходимо обсуждать за столом переговоров.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен отказаться от идеи 30-дневного прекращения огня в пользу долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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