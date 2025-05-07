Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 7 мая 2025Мир

Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

Вэнс: США хотят долгосрочного урегулирования на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Вашингтон намерен отказаться от идеи 30-дневного прекращения огня в пользу долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Российская сторона утверждает, что 30-дневное прекращение огня на Украине не отвечает ее стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости этой идеей, и хотим идти больше к тому, что бы выглядело больше как долгосрочное урегулирование», — отметил представитель Белого дома.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его театральной постановкой.

В ответ на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложенное Киеву перемирие на 9 Мая было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    В Кремле рассказали об экономических темах переговоров Путина и Мадуро

    Аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме

    Кремль прокомментировал ситуацию с Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости