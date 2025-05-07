Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

Вэнс: США хотят долгосрочного урегулирования на Украине

Вашингтон намерен отказаться от идеи 30-дневного прекращения огня в пользу долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Российская сторона утверждает, что 30-дневное прекращение огня на Украине не отвечает ее стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости этой идеей, и хотим идти больше к тому, что бы выглядело больше как долгосрочное урегулирование», — отметил представитель Белого дома.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его театральной постановкой.

В ответ на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложенное Киеву перемирие на 9 Мая было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.