В Кремле ответили на вопрос о согласии на 30-дневное перемирие на Украине

Песков: Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня

Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом заявио официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков в эфире CNN.

«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий», — сказал он.

По словам представителя Кремля, у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин «несколько дней назад объявил прекращение огня на три дня», однако реакции Киева на этот шаг так и не поступило.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией. Однако он подчеркнул, что для этого Москва должна согласится на 30-дневное прекращение огня.