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20:05, 10 мая 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о согласии на 30-дневное перемирие на Украине

Песков: Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом заявио официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков в эфире CNN.

«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий», — сказал он.

По словам представителя Кремля, у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин «несколько дней назад объявил прекращение огня на три дня», однако реакции Киева на этот шаг так и не поступило.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией. Однако он подчеркнул, что для этого Москва должна согласится на 30-дневное прекращение огня.

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