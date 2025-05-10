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17:11, 10 мая 2025Мир

Зеленский заявил Трампу о готовности начать переговоры с Россией

Axios: Зеленский заявил Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petr David Josek / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией, если Москва согласится на прекращение огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В ходе переговоров в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и Зеленский позвонили Трампу, чтобы изложить ему свою позицию. Политики отметили, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

«Два источника, осведомленные о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сообщили Трампу, что в случае достижения соглашения о прекращении огня Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией», — говорится в материале.

По словам собеседников Axios, политики подчеркнули в беседе с Трампом, что если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России. «Теперь мы ждем действий России», — передает портал слова источника.

Ранее специальный посланник президента США Кит Келлог высказался об идее 30-дневного перемирия на Украине. Он подчеркнул, что это запустит процесс завершения самого крупного конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

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