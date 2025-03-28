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16:30, 28 марта 2025Экономика

В Европе опровергли слухи о дискуссиях вокруг «Северного потока — 2»

Представитель ЕК Пиньо опровергла слухи о встречах в ЕС по «Северному потоку-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Еврокомиссия не готовит встречу с Германией для обсуждения способов помешать запуску поставок российского газа по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом на брифинге в Брюсселе рассказала представитель ЕК Паола Пиньо, передает ТАСС.

По ее словам, Евросоюз привержен планам по отказу от закупок ископаемого топлива в России, а слухи по поводу переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем ни на чем не основаны.

Также Пиньо напомнила, что Еврокомиссия никогда не поддерживала проект «Северный поток — 2», в том числе до 2022 года, и не считает его предметом для обсуждения.

Ранее возможность начала поставок исключали другие европейские чиновники, а также представители Германии. Они отмечали, что газопровод не сертифицирован, все работы по этому поводу остановлены в феврале 2022 года и их возобновление не рассматривается.

В последний год российские власти, в первую очередь, президент страны Владимир Путин, неоднократно призывали Евросоюз начать поставки топлива. В частности, глава государства утверждал, что власти Германии страдают шизофренией, раз не хотят покупать газ в России.

Новый виток обсуждения запуска газопровода стартовал после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Ряд СМИ указали, что такой процесс обсуждается с участием американского инвестора Стивена Линча, при этом предполагается, что управлять газопроводом будут частные или государственные структуры США. В Европе такой подход воспринимают с удивлением.

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