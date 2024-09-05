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12:15, 5 сентября 2024Экономика

Путин не понял отказ Германии от «Северного потока — 2»

Путин заявил о непонимании отказа Берлина от «Северного потока — 2»

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин признал, что не понимает, почему Берлин не может договориться с Москвой и использовать уцелевшую после взрыва одну из веток газопровода «Северный поток-2». Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется в Rutube.

«Почему этого не делают? Я не понимаю. Получать через территорию Украины могут. Получать через турецкий поток — могут. А по нитке, которая идет по дну Балтийского моря — не могут. Чушь просто», — сказал Путин, предположив, что речь идет о шизофрении и профессиональной деформации властей Германии.

Россия достроила газопровод «Северный поток-2», идущий почти параллельно первому «Северному потоку», в сентябре 2021 года, однако его сертификация затянулась из-за необходимости соответствия условий поставок Третьему энергопакету Евросоюза. После признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик в феврале 2022 года Германия приостановила все процессы на неопределенный срок.

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Летом то же года «Газпром» начал сокращать поставки по «Северному потоку», ссылаясь на проблемы с оборудованием, которое не удалось вернуть из Канады после планового обслуживания. В начале сентября поставки полностью остановились, при этом Россия была готова поставлять газ через «Северный поток-2» в случае его сертификации.

Однако 26 сентября оба газопровода были взорваны под водой, уцелела только одна из четырех ниток. С того момента Россия неоднократно предлагала Германии запустить поставки, но Берлин игнорировал все запросы и инициативы. В настоящее время Германия не покупает российский газ, идущий по трубопроводам, поставки по «Турецкому потоку» и через Украину идут в другие страны.

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      Платон Щукин
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