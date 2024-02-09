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08:26, 9 февраля 2024Экономика

Путин заявил о готовности подавать газ по уцелевшей трубе «Северного потока-2»

Путин заявил, что РФ готова подавать газ по уцелевшей трубе «Северного потока-2»
Сюжет«Северный поток-2»:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о готовности подавать газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока-2». Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Российский лидер обратил внимание, что на поврежденном газопроводе осталась «жива-здорова» одна труба, которую можно использовать, однако Германия не открывает его.

В беседе с журналистом российский лидер обвинил спецслужбы США в диверсиях на «Северных потоках». Он не захотел вдаваться в детали, однако указал, что в таких случаях следует искать тех, кто может быть заинтересован. Путин также заметил, что заинтересованных может быть много, однако залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

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