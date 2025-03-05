Германия собралась помешать запуску «Северного потока-2»

Bild: Власти ФРГ ищут способы противостоять переговорам США и РФ по запуску СП-2

Правительство Германии ищет способы предотвратить запуск уцелевшей ветки газопровода «Северный поток-2» (СП-2), о чем тайно договариваются США и Россия. Об этом со ссылкой на источники пишет таблоид Bild.

По данным немецкого издания, в переговорах принимал участие бывший посол США в Германии, спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Сам дипломат уже опроверг свое участие в чем-то подобном.

До этого журналисты выяснили, Вашингтон хочет стать посредником в поставках российского газа в Германию, то есть контролировать «Северный поток-2» и зарабатывать на этом. Кроме того, в планы входит реконструкция первого «Северного потока», чтобы направлять по нему газ из Финляндии. Участвовать в сделке якобы намерен американский инвестор Стивен Линч, который ранее заявлял о планах выкупить СП-2, если его выставят на аукцион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел смысла комментировать публикации на эту тему, объяснив, что вокруг сейчас слишком много ложной информации.

Между тем Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что бывший глава Nord Stream 2 AG (оператор СП-2) Маттиас Варниг занимается разработкой проекта запуска газопровода при поддержке американских инвесторов. Эта инициатива является частью плана команды Трампа по восстановлению отношений с Москвой.

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что слухи о запуске газопровода в правительстве восприняли с удивлением, но могут опровергнуть саму возможность начала поставок. Он подчеркнул, что проект не сертифицирован, работы по этому вопросу были остановлены в феврале 2022 года и их возобновление не рассматривается.