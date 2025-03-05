Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 5 марта 2025Экономика

Германия собралась помешать запуску «Северного потока-2»

Bild: Власти ФРГ ищут способы противостоять переговорам США и РФ по запуску СП-2
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Правительство Германии ищет способы предотвратить запуск уцелевшей ветки газопровода «Северный поток-2» (СП-2), о чем тайно договариваются США и Россия. Об этом со ссылкой на источники пишет таблоид Bild.

По данным немецкого издания, в переговорах принимал участие бывший посол США в Германии, спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Сам дипломат уже опроверг свое участие в чем-то подобном.

До этого журналисты выяснили, Вашингтон хочет стать посредником в поставках российского газа в Германию, то есть контролировать «Северный поток-2» и зарабатывать на этом. Кроме того, в планы входит реконструкция первого «Северного потока», чтобы направлять по нему газ из Финляндии. Участвовать в сделке якобы намерен американский инвестор Стивен Линч, который ранее заявлял о планах выкупить СП-2, если его выставят на аукцион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел смысла комментировать публикации на эту тему, объяснив, что вокруг сейчас слишком много ложной информации.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Между тем Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что бывший глава Nord Stream 2 AG (оператор СП-2) Маттиас Варниг занимается разработкой проекта запуска газопровода при поддержке американских инвесторов. Эта инициатива является частью плана команды Трампа по восстановлению отношений с Москвой.

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что слухи о запуске газопровода в правительстве восприняли с удивлением, но могут опровергнуть саму возможность начала поставок. Он подчеркнул, что проект не сертифицирован, работы по этому вопросу были остановлены в феврале 2022 года и их возобновление не рассматривается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      В МВД заявили о 172 тысячах вакантных должностей

      Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

      Клава Кока перечислила требования к будущему избраннику

      В США назвали сроки поражения ВСУ

      В России высказались об обходе Зеленским самозапрета на переговоры с Москвой

      Самолет столкнулся с птицей во время взлета, загорелся и попал на видео

      В Курской области увеличили число полицейских после вторжения ВСУ

      «Застрявший» на МКС астронавт Starliner прокомментировал заявления Маска и Трампа

      Россиянам назвали разрушающие здоровье не меньше сигарет продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше