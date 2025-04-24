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03:33, 24 апреля 2025Мир

В Белом доме задумались о снятии санкций с «Северного потока — 2»

Politico: США обсуждают снятие санкций с «Северного потока — 2»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Белом доме рассматривают возможность снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, также обсуждается вопрос о снятии ограничения с других активов России в Европе. Собеседники издания рассказали, что «главным инициатором» отмены санкций является спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Однако, как отмечается в материале, данная идея пока не нашла большого отклика в американской администрации. В частности, против нее выступает госсекретарь Марко Рубио.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков». Он указал, что будет интересно, если американская сторона использует свое влияние на Европу и заставит ее не отказываться от российского газа.

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