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06:12, 26 марта 2025Мир

Лавров рассказал о диалоге России и США по «Северным потокам»

Лавров: Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Россия и Соединенные Штаты обсуждают тему «Северных потоков». Будет интересно, если Вашингтон использует свое влияние на Европу и заставит ее не отказываться от российского газа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про "Северные потоки"», — отметил он.

Дипломат также напомнил, что Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес. При этом главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы Минобороны Германии Борис Писториус говорят, что ни за что не позволят восстановить «Северные потоки». Лавров назвал тех, кто поддерживает подобную политику, «больными людьми».

Ранее сообщалось, что Лавров рассказал журналистам о том, что диалог между Россией и Штатами необходим. Его возобновление — это возвращение к нормальности.

В свою очередь, газета Bild ранее написала, что газопровод «Северный поток — 2» могут отдать под контроль США, чтобы возобновить поставки российского топлива в Германию. ФРГ считают одним из выгодоприобретателей подобного соглашения.

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