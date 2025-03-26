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01:04, 26 марта 2025Мир

Лавров указал на необходимость диалога России и США

Лавров: Диалог между Россией и США необходим, это возвращение к нормальности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Диалог между Россией и Соединенными Штатами необходим. Его возобновление — это возвращение к нормальности, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене — это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена», — подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина, добавил он. Министр также подчеркнул, что разногласия между странами все равно есть, но, например, восстановление «Северных потоков» — интерес не только России и США.

То, что администрация Дональда Трампа хочет сделать эти отношения взаимовыгодными там, где это возможно, «здесь у нас консенсус», резюмировал Лавров.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что американские представители хотели посадить российскую и украинскую делегации в соседние комнаты во время проведения переговоров в Эр-Рияде для реализации челночной дипломатии.

До этого глава МИД РФ заявил, что Джо Байден совершил колоссальную ошибку, когда отказался слушать позицию России, при этом настаивая на вступлении Украины в Североатлантический альянс.

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