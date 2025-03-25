Лавров раскрыл планы США на переговоры с Россией и Украиной

Лавров: США хотели посадить делегации России и Украины в соседние комнаты

Представители США хотели посадить российскую и украинскую делегации в соседние комнаты во время проведения переговоров в Эр-Рияде для реализации челночной дипломатии. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В контактах накануне этой встречи в Эр-Рияде с представителями США ощущалось, что американцы хотят посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними осуществлять челночную дипломатию, чтобы потом выдать какой-то единый текст», — рассказал министр.

20 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в в Саудовской Аравии.

По его словам, таким образом США хотели понять условия каждой стороны. Он пояснил, что подобная «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня.