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17:41, 25 марта 2025Мир

Лавров раскрыл планы США на переговоры с Россией и Украиной

Лавров: США хотели посадить делегации России и Украины в соседние комнаты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Представители США хотели посадить российскую и украинскую делегации в соседние комнаты во время проведения переговоров в Эр-Рияде для реализации челночной дипломатии. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В контактах накануне этой встречи в Эр-Рияде с представителями США ощущалось, что американцы хотят посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними осуществлять челночную дипломатию, чтобы потом выдать какой-то единый текст», — рассказал министр.

20 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в в Саудовской Аравии.

По его словам, таким образом США хотели понять условия каждой стороны. Он пояснил, что подобная «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня.

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