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22:38, 20 марта 2025Мир

США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

Келлог: США проведут непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Гленну Беку, пишет РИА Новости.

По его словам, таким образом Соединенные Штаты хотят понять условия каждой стороны. Он пояснил, что подобная «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня.

20 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, с российской стороны войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии.

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