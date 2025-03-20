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15:44, 20 марта 2025Мир

В Кремле назвали дату переговоров с США и раскрыли состав делегации

Ушаков: Переговоры с США пройдут 24 марта, в делегацию войдут Карасин и Беседа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, его заявление опубликовано в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Мы условились с господином [советником президента США по национальной безопасности Майком] Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде», — сказал он.

По его словам, в делегацию России войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США в Саудовской Аравии могут стартовать в начале следующей недели.

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