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12:58, 20 марта 2025Мир

В Кремле высказались о продолжении переговоров с США

Песков: Россия рассчитывает на продолжение контактов с США на экспертном уровне
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия рассчитывает на продолжение контактов с Соединенными Штатами на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, мы рассчитываем, что переговоры [России и США] будут на экспертном уровне продолжаться в ближайшие дни», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп также говорили о необходимости таких встреч.

19 марта официальный представитель Кремля сообщил, что Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, где ранее проходили переговоры делегаций России и США.

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