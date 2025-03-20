В Кремле высказались о продолжении переговоров с США

Россия рассчитывает на продолжение контактов с Соединенными Штатами на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Действительно, мы рассчитываем, что переговоры [России и США] будут на экспертном уровне продолжаться в ближайшие дни», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп также говорили о необходимости таких встреч.
19 марта официальный представитель Кремля сообщил, что Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, где ранее проходили переговоры делегаций России и США.