В Кремле раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, где ранее проходили переговоры делегаций двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, может ли Саудовская Аравия выступить площадкой для саммита.

Ранее спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии. Спецпредставитель добавил, что состоявшийся телефонный разговор лидеров двух стран был нацелен на достижение результатов результат.