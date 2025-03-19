Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 19 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, где ранее проходили переговоры делегаций двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, может ли Саудовская Аравия выступить площадкой для саммита.

Ранее спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии. Спецпредставитель добавил, что состоявшийся телефонный разговор лидеров двух стран был нацелен на достижение результатов результат.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

    В Индии задумали присоединиться к запущенной Трампом волне ограничений на поставки стали

    Российского военного осудили за избиение подчиненного

    Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

    Трамп не проговорил с Зеленским и часа

    На Западе указали на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа

    Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

    Трамп раскрыл цель разговора с Зеленским

    Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

    В Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше