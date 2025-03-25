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14:19, 25 марта 2025Мир

Лавров назвал самую главную ошибку Байдена

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать позицию России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: SAUL LOEB / Pool / Reuters

Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, когда отказался слушать позицию России, при этом настаивая на вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.

16 марта советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что членство Украины в НАТО или продолжение ее пути в организацию очень маловероятны. По его словам, подобной позиции придерживается не только Вашингтон, но и некоторые другие члены альянса.

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