Лавров назвал самую главную ошибку Байдена

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать позицию России

Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, когда отказался слушать позицию России, при этом настаивая на вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.

16 марта советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что членство Украины в НАТО или продолжение ее пути в организацию очень маловероятны. По его словам, подобной позиции придерживается не только Вашингтон, но и некоторые другие члены альянса.