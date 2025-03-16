В Белом доме назвали маловероятным членство Украины в НАТО

В Белом доме сочли членство Украины в НАТО маловероятным

Членство Украины в НАТО или ее постоянный путь в организацию очень маловероятны. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

«Постоянный путь в НАТО или постоянное членство в НАТО для Украины маловероятны», — заявил помощник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.

По его словам, подобной позиции придерживаются не только США, но и некоторые другие члены альянса.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе. Кроме того, он сказал, что США продолжают взаимодействовать и разговаривать с украинцами.