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17:17, 16 марта 2025Мир

В Белом доме назвали маловероятным членство Украины в НАТО

В Белом доме сочли членство Украины в НАТО маловероятным
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Членство Украины в НАТО или ее постоянный путь в организацию очень маловероятны. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

«Постоянный путь в НАТО или постоянное членство в НАТО для Украины маловероятны», — заявил помощник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.

По его словам, подобной позиции придерживаются не только США, но и некоторые другие члены альянса.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе. Кроме того, он сказал, что США продолжают взаимодействовать и разговаривать с украинцами.

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