В Белом доме назвали маловероятным членство Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО или ее постоянный путь в организацию очень маловероятны. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.
«Постоянный путь в НАТО или постоянное членство в НАТО для Украины маловероятны», — заявил помощник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.
По его словам, подобной позиции придерживаются не только США, но и некоторые другие члены альянса.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе. Кроме того, он сказал, что США продолжают взаимодействовать и разговаривать с украинцами.