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16:22, 16 марта 2025Мир

Назван день возможного телефонного разговора Трампа с Путиным

Уиткофф: Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Кроме того, он заявил, что США продолжает взаимодействовать и разговаривать с украинцами.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф проинформировал Белый дом о ходе переговоров с Россией. Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что разговаривал с Уиткоффом. По его словам, спеспосланник президента США передал информацию, чтобы президент Трамп смог принять решение о дальнейших шагах.

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