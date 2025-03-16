Назван день возможного телефонного разговора Трампа с Путиным

Уиткофф: Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе

Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Кроме того, он заявил, что США продолжает взаимодействовать и разговаривать с украинцами.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф проинформировал Белый дом о ходе переговоров с Россией. Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что разговаривал с Уиткоффом. По его словам, спеспосланник президента США передал информацию, чтобы президент Трамп смог принять решение о дальнейших шагах.

