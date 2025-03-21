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12:54, 21 марта 2025Экономика

Найден возможный способ возобновить поставки российского газа через «Северный поток»

Bild: Для поставок газа из РФ в Германию «Северный поток» могут отдать США
Вячеслав Агапов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Газопровод «Северный поток — 2» могут отдать под контроль США, чтобы возобновить поставки российского топлива в Германию. О найденном способе восстановить прокачку топлива через взорванные трубы со ссылкой на источники сообщает газета Bild.

Германию считают одним из выгодоприобретателей подобного соглашения. В первую очередь могут выиграть производители сельскохозяйственной техники и сырьевые компании. Депутат бундестага Томас Барейс заявил, что после заключения сделки Германия снова может начать покупать российское топливо. Аналогичного мнения придерживается вице-президент ХДС Ян Хайниш.

Однако не все поддерживают такую идею — как заявила немецкий политик, доктор философии, член Свободной демократической партии Германии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, Христианско-демократический союз ФРГ (ХДС) уже заинтересован в возобновлении поставок, что противоречит идее обрести независимость от России.

Эксперт по России из Института немецкой экономики (IW) Саймон Джерардс полагает, что снятие санкций с европейской стороны было бы «объявлением о банкротстве, и это невозможно представить». По его мнению, Германия снова впадет в зависимость от российского топлива, а снятие санкций было бы подарком для Москвы. В то же время ФРГ страдает от чрезвычайно высокой инфляции, зависимости от Китая и сложных путей импорта из-за экономических ограничений, констатировал он.

Одним из первых о переговорах США с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок энергоносителей из РФ в Европу после окончания украинского конфликта сообщило немецкое издание Correctiv. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал выгодным запуск российского газа по нитке трубопровода «Северный поток — 2» из-за доступной цены.

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