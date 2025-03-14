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02:03, 14 марта 2025Экономика

В Германии сообщили о планах США и России купить «Северные потоки»

Correctiv: США обсуждают с Россией и ФРГ покупку «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок энергоносителей из РФ в Европу после окончания украинского конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Correctiv.

Отмечается, что обсуждения идут уже несколько месяцев. Кроме газопроводов, Соединенные Штаты интересуются дочерней компанией «Роснефти» в ФРГ, которая владеет 54 процентами акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, а также меньшими долями в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

Ранее в Германии заявили, что Берлин мог заранее согласиться на подрыв «Северных потоков». Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф подчеркивал, что газопроводы взорвали, чтобы «дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию».

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