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03:44, 1 февраля 2025Мир

В Германии допустили согласование подрыва «Северных потоков» с правительством ФРГ

В ФРГ заявили, что Берлин мог заранее согласиться на подрыв «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Nord Stream AG / Global Look Press

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мог быть заранее согласован с правительством ФРГ, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, заявил немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, газопроводы взорвали, чтобы «дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию». Когда президент США Джо Байден открыто заявил об этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, добавил он.

«Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров», — допустил он.

Ранее американский журналист Мэтт Таибби заявил, что взрывы на нитках российского газопровода «Северный поток» могли вылиться в ядерный конфликт.

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