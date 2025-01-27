В США назвали опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

Журналист Таибби: взрывы на «Северных потоках» могли вылиться в ядерный конфликт

Взрывы на нитках российского газопровода «Северный поток» могли вылиться в ядерный конфликт. Об этом заявил американский журналист Мэтт Таибби, передает РИА Новости.

«Это могло привести к немедленной ядерной эскалации… Это лишь крошечный пример безумия, творившегося в тот период», — сказал он.

В свою очередь Такер Карлсон отметил, что инциденты с газопроводами были атакой США на Германию. В результате подрывов и прекращения поставок газа из России была уничтожена немецкая экономика.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.