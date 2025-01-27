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23:21, 27 января 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал взрывы на «Северных потоках» атакой США на Германию

Журналист Карлсон: Взрывы на «Северных потоках» были атакой США на Германию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были атакой США на Германию, заявил американский телеведущий Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби. Его слова приводит РИА Новости.

«Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО. Это была атака Соединенных Штатов на Германию», — сказал он. По его словам, в результате атаки уже была уничтожена немецкая экономика. Он также считает, что это уничтожит Европейский союз и НАТО.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работавших инструкторами по дайвингу.

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