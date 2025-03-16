Нимайер: Если США инвестируют в «Северный поток — 2», цена газа для ФРГ вырастет

ФРГ было бы выгодно запустить поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода «Северный поток - 2» из-за доступной цены, однако в случае, если Соединенные Штаты Америки действительно проявляют интерес к этому проекту, цена на газ может вырасти. Возможность запуска газопровода в разговоре с РИА Новости оценил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Почему бы они [немецкие власти] не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными — их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды. Если они хотят владеть "Северным потоком — 2" или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений», — порассуждал собеседник агентства, задавшись вопросом, насколько доступным был бы российский газ для экономики Германии после подключения США в качестве деловых партнеров.

По мнению Нимайера, американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из РФ в ФРГ. «Я бы доверял российской стороне в вопросе ограничения платы за поставку, чтобы обеспечить приемлемые для немецких потребителей расценки. Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим?», — отметил он.

Ранее немецкое издание Correctiv сообщило, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок энергоносителей из РФ в Европу после окончания украинского конфликта.