Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:16, 16 марта 2025Экономика

В Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2»

Нимайер: Если США инвестируют в «Северный поток — 2», цена газа для ФРГ вырастет
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters

ФРГ было бы выгодно запустить поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода «Северный поток - 2» из-за доступной цены, однако в случае, если Соединенные Штаты Америки действительно проявляют интерес к этому проекту, цена на газ может вырасти. Возможность запуска газопровода в разговоре с РИА Новости оценил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Почему бы они [немецкие власти] не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными — их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды. Если они хотят владеть "Северным потоком — 2" или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений», — порассуждал собеседник агентства, задавшись вопросом, насколько доступным был бы российский газ для экономики Германии после подключения США в качестве деловых партнеров.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Санкции необходимо отменить» Депутаты «Альтернативы для Германии» — о ситуации в стране, Трампе и отношениях с Россией
«Санкции необходимо отменить»Депутаты «Альтернативы для Германии» — о ситуации в стране, Трампе и отношениях с Россией
21 февраля 2025

По мнению Нимайера, американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из РФ в ФРГ. «Я бы доверял российской стороне в вопросе ограничения платы за поставку, чтобы обеспечить приемлемые для немецких потребителей расценки. Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим?», — отметил он.

Ранее немецкое издание Correctiv сообщило, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок энергоносителей из РФ в Европу после окончания украинского конфликта.

    Обсудить
    Последние новости

    «Почему никто в зале не снес Останину рыло?» Военкоры возмутились шуткой комика про оставшегося без ног бойца СВО

    Стало известно о неоднократных освобождениях убитого в Одессе украинского неонациста

    В Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2»

    Раскрыт способ ВСУ вычислить укрытия мирных жителей в ДНР

    Минобороны рассказало о подвиге танкового экипажа в зоне СВО

    В НХЛ назвали возможную дату рекорда Овечкина

    Российский военный рассказал о «серьезных укреплениях» ВСУ в Курской области

    Российский школьник за шею выволок из класса учительницу

    В Калининградской области аварийный дом рухнул с людьми внутри

    Жительница Суджи рассказала об отношении бойцов ВСУ к конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше