Еврокомиссия нацелила новые санкции на «Северные потоки»

FT: Новые санкции ЕС запретят использование инфраструктуры «Северного потока»

Новый 18-й, пакет санкций Европейского союза против России предполагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники в Европейской комиссии.

Новые ограничения также предполагают запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, включая трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также рестрикции введут против некоторых российских банков и судов.

Издание отмечает, что 18-й пакет включает в себя некие меры предосторожности, направленные на защиту Бельгии, где заблокированы активы Банка России на 190 миллиардов евро, от судебных исков со стороны Москвы.

Новые санкции должны быть одобрены государствами — членами ЕС, которые должны принять его единогласно. Есть предположение, что против таких мер могут выступить Словакия и Венгрия.

Ранее появился прогноз о росте цен на нефть в связи с планами Европейского союза ввести санкции против третьих стран, приобретающих российские энергоносители.