России предсказали снижение экспорта одного энергоносителя

Аналитик Мильчакова: Экспорт нефти может упасть из-за новых санкций ЕС и США

Нефтяной рынок приготовился к дефициту, о чем свидетельствуют, пусть и сдержанные, темпы роста цен на этот энергоноситель. Об этом «Ленте.ру» заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она обратила внимание на прогноз Международного энергетического агентства о шестипроцентном падении инвестиций в нефтедобычу в 2025 году. Кроме того, сказались данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которая выяснила, что количество буровых установок в мире в мае упало на 40 штук, если сравнивать с апрелем. И первое и второе можно расценивать как сигналы о потенциальном сокращении добычи уже в 2024 году.

Третий фактор — новые санкции Европейского союза и США, возможность введения которых в настоящее время обсуждают. Речь идет о рестрикциях против третьих стран за покупки российской нефти. Это тоже стало «бычьим» фактором, поскольку если данные ограничения вступят в силу, то экспорт нефти из РФ снизится.

«Мы ожидаем, что рост цен на нефть на этой неделе продолжится, ждем коридор по Brent в 63,5–67 долларов за баррель, а до конца июня — до 71 доллара за баррель», — заметила Мильчакова.

Ранее сообщалось о резком росте цен на баррель техасской нефти WTI. Стоимость этого сырья впервые с конца апреля преодолела отметку в 65 долларов.