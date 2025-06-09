Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:43, 9 июня 2025Экономика

России предсказали снижение экспорта одного энергоносителя

Аналитик Мильчакова: Экспорт нефти может упасть из-за новых санкций ЕС и США
Кирилл Луцюк
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нефтяной рынок приготовился к дефициту, о чем свидетельствуют, пусть и сдержанные, темпы роста цен на этот энергоноситель. Об этом «Ленте.ру» заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она обратила внимание на прогноз Международного энергетического агентства о шестипроцентном падении инвестиций в нефтедобычу в 2025 году. Кроме того, сказались данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которая выяснила, что количество буровых установок в мире в мае упало на 40 штук, если сравнивать с апрелем. И первое и второе можно расценивать как сигналы о потенциальном сокращении добычи уже в 2024 году.

Третий фактор — новые санкции Европейского союза и США, возможность введения которых в настоящее время обсуждают. Речь идет о рестрикциях против третьих стран за покупки российской нефти. Это тоже стало «бычьим» фактором, поскольку если данные ограничения вступят в силу, то экспорт нефти из РФ снизится.

«Мы ожидаем, что рост цен на нефть на этой неделе продолжится, ждем коридор по Brent в 63,5–67 долларов за баррель, а до конца июня — до 71 доллара за баррель», — заметила Мильчакова.

Ранее сообщалось о резком росте цен на баррель техасской нефти WTI. Стоимость этого сырья впервые с конца апреля преодолела отметку в 65 долларов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Кайли Дженнер заметили в латексном мини-платье

    Блогер показал способ не платить за багаж с помощью одного прибора и вызвал споры в сети

    Москвичей призвали запастись дождевиками

    Банк России назвал главную причину укрепления рубля

    В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

    Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Найден владелец выброшенных на помойку 29 миллионов рублей

    Телезвезда подала в суд на больницу за забытый в ее теле во время операции предмет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости