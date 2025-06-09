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15:15, 9 июня 2025Экономика

Нефть резко подорожала

Цена барреля нефти WTI впервые с апреля превысила 65 долларов
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Баррель техасской нефти WTI резко подорожал. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость американского сырья впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов. Баррель нефти с поставкой в августе подорожал на 0,59 процента, до 66,85 доллара. Июльские фьючерсы стали дороже на 0,5 доллара, их стоимость составила 64,89 доллара.

В воскресенье, 31 мая, восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 баррелей в сутки. Однако в зависимости от состояния рынка наращивание добычи нефти может быть приостановлено, допустили участники картеля. Тем не менее, отмечают в Morgan Stanley, решение ОПЕК+ поднять квоты пока не привело к реальному росту предложения на мировом рынке.

Из-за дешевеющей на фоне торговой войны США нефти налоговые доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов в мае опустились до 513 миллиардов рублей, или на 35 процентов в годовом выражении. С января по май властям удалось собрать 4,24 триллиона рублей, или на 14 процентов меньше, чем прежде. Так, в апреле 2025 года определяемая для налоговых целей цена нефти марки Urals достигла 54,8 доллара, хотя год назад речь шла о 75 долларах.

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