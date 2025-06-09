Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:10, 9 июня 2025Экономика

Решение ОПЕК+ о росте добычи нефти разошлось с реальностью

Morgan Stanley: Повышение квот ОПЕК+ не привело к реальному росту добычи нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Решение ОПЕК+ о повышении квот на добычу нефти, которое оказалось в три раза больше запланированного, пока не привело к реальному росту предложения на мировом рынке. Об этом со ссылкой на обзор банка Morgan Stanley пишет Bloomberg.

В мае, июне и июле восемь членов объединения, в число которых входят Россия и Саудовская Аравия, договорились увеличивать каждый месяц совокупные квоты на 411 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, уже в июне это могло дать более 800 тысяч дополнительных баррелей в сутки. Однако пока аналитики вообще не видят роста добычи.

В том числе они не могут найти доказательств повышения производства в Саудовской Аравии, которая была инициатором смены стратегии и способна оперативно наращивать добычу.

Morgan Stanley делает такой вывод на основании данных о переработке нефти, экспорте, поставках по нефтепроводам и накоплении запасов, а также сообщений шести источников.

Впрочем, аналитики предупреждают, что даже без роста добычи перспективы рынка остаются туманными, а прогноз по профициту сохраняется. Даже если ОПЕК+ так и не поднимает добычу, то производство нефти за пределами объединения к концу года должно вырасти на 1,1 миллиона баррелей в сутки, в то время как спрос увеличится примерно на 800 тысяч баррелей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

    В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

    Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

    В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

    Лазарева не захотела быть иноагентом и «уголовницей»

    Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира

    Раскрыты подробности о первом задержанном за расстрел украинского депутата в Подмосковье

    В отношении замгубернатора в российском регионе начали проводить следственные действия

    Найден инновационный способ продлить жизнь при раке

    Два мирных жителя Курской области пострадали от новых ударов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости