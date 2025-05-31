Страны из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

В документе говорится, что данное решение было принято на фоне устойчивого прогноза по мировой экономике, здоровых факторов на рынке нефти, а также на фоне низкого уровня коммерческих запасов ископаемого в мире.

В зависимости от состояния рынка, подчеркнули в ОПЕК, наращивание добычи нефти может быть приостановлено. Тем самым поддерживается стабильность нефтяного рынка, уверены в организации.

Ранее стало известно, что августовский фьючерс на нефть Brent, накануне поднимавшийся до 65,43 доллара за баррель, упал более чем на три доллара, до 62,21 доллара. При этом стоимость нефти WTI снижается до 60 долларов за баррель.