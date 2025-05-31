Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 31 мая 2025Экономика

Страны из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ismail Zitouny / Reuters

Восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

В документе говорится, что данное решение было принято на фоне устойчивого прогноза по мировой экономике, здоровых факторов на рынке нефти, а также на фоне низкого уровня коммерческих запасов ископаемого в мире.

В зависимости от состояния рынка, подчеркнули в ОПЕК, наращивание добычи нефти может быть приостановлено. Тем самым поддерживается стабильность нефтяного рынка, уверены в организации.

Ранее стало известно, что августовский фьючерс на нефть Brent, накануне поднимавшийся до 65,43 доллара за баррель, упал более чем на три доллара, до 62,21 доллара. При этом стоимость нефти WTI снижается до 60 долларов за баррель.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия впервые со времен нацистов развернула войска на границе с Россией. Что об этом известно?

    Популярный в России комик отдохнул за границей с двумя сломанными руками

    Стали известны подробности дела о банде торговцев детьми из Владивостока

    В России отреагировали на размещение немецких войск в Литве

    Алиханов проехался на новой модели Sollers ST9

    Россияне начали делать одежду из чайного гриба

    Гимнастка Аверина высказалась о тренерской карьере

    Кайли Дженнер снялась полуголой для журнала

    В Госдуму внесли отменяющий экзамен по русскому для части трудовых мигрантов проект

    Китай отреагировал на сравнение Макроном защиты Украины и Тайваня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости