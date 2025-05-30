Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть упали до минимума за три недели на фоне планов ОПЕК+

Августовский фьючерс на нефть Brent, накануне поднимавшийся до 65,43 доллара за баррель, упал более чем на три доллара, до 62,21 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость нефти WTI снижается до 60 долларов за баррель, что стало минимумом за три недели. Такая динамика наблюдается на фоне слухов по поводу встречи ОПЕК+ в субботу.

Сразу несколько источников сообщили Reuters, что восемь участников сделки, в том числе инициировавшая смену стратегии Саудовская Аравия, рассмотрят повышение добычи с июля даже более чем на 411 тысяч баррелей в сутки. Точный размер роста не указан.

В последние годы ОПЕК+ вводила для своих участников квоты по добыче, что позволяло сократить предложение на мировом рынке и удержать цены на относительно высоком уровне.

Однако в конце марта объединение резко изменило стратегию. Вместо запланированного и ранее неоднократно откладывавшегося повышения на 135 тысяч баррелей в сутки ОПЕК+ решил наращивать добычу в три раза быстрее графика. Аналогичное решение было принято в конце апреля.

Источники утверждают, что Саудовская Аравия признала невозможность добиться высоких цен за счет сокращения добычи и теперь пытается отвоевать долю на рынке. В первую очередь под удар попадут компании США, работающие с месторождениями сланцевой нефти, себестоимость добычи которой по-прежнему высока. Кроме того, Эр-Рияд намерен наказать участников сделки, которые хронически превышали установленную квоту, в первую очередь это Ирак и Казахстан.