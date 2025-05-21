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14:21, 21 мая 2025Экономика

Рост добычи нефти ОПЕК+ объяснили борьбой с США

Reuters: Резкое увеличение добычи ОПЕК+ направлено против нефтяников США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Неожиданная смена стратегии ОПЕК+, которая под давлением Саудовской Аравии перешла к ускоренному повышению добычи нефти, объясняется не только попыткой наказать союзников, хронически превышавших квоты, но и желанием отвоевать долю рынка у американских компаний. Об этом со ссылкой на делегатов ОПЕК+ и источники в Эр-Рияде и Москве пишет Reuters.

В последний раз Эр-Рияд пытался бороться с добычей сланцевой нефти в США десять лет назад, и тогда королевству пришлось смириться с поражением. Американские производители совершили прорыв в технологиях бурения, существенно сократили расходы и смогли выдержать конкуренцию.

Однако теперь они находятся в более уязвимом положении из-за ряда факторов. Кроме того, добыча нефти в Саудовской Аравии по-прежнему значительно ниже по себестоимости.

Четыре из десяти собеседников агентства подтвердили, что речь идет о возвращении доли рынка, хотя ни один из них пока не говорит о ценовой войне. В то же время еще один источник объяснил, что основная цель состоит во внесении неопределенности в планы других стран. Желательной ценой в ОПЕК+ считают 55-60 долларов за баррель, что слишком дешево для США.

За последние десять лет американские компании увеличили добычу более чем на 60 процентов, а страны ОПЕК, напротив, немного сократили. Однако теперь самые качественные участки в США истощаются, а значит, растут расходы, поэтому на них можно попробовать надавить снова.

Опрос американских компаний показывает, что им необходимы цены на нефть не ниже 65 долларов за баррель, в противном случае их рентабельность станет отрицательной. При текущих котировках они уже начинают испытывать проблемы. По оценке ConocoPhillips, при падении цен до 50 долларов, резать добычу придется даже крупным компаниям.

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Дополнительным фактором, который мог придать Саудовской Аравии решимость, стало желание президента США Дональда Трампа добиться снижения цен на нефть. Американский лидер ранее призывал Эр-Рияд быстрее наращивать добычу и требовал того же от компаний в США. Каким образом внутренние производители могут наращивать добычу при низких ценах, Трамп не уточнял, в рассуждениях он традиционно упоминал только выгоду от своих идей.

Таким образом, текущий рост добычи не вызовет гнева главы Белого дома, а когда кризис в американской нефтяной отрасли станет очевидным и он передумает, доля рынка уже будет захвачена.

Ранее аналитики инвестбанка Goldman Sachs изучили многочисленные сообщения президента США в социальных сетях по поводу цен на нефть и пришли к выводу, что больше всего ему нравится, когда стоимость сорта WTI находятся в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель.

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