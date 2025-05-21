Рост добычи нефти ОПЕК+ объяснили борьбой с США

Reuters: Резкое увеличение добычи ОПЕК+ направлено против нефтяников США

Неожиданная смена стратегии ОПЕК+, которая под давлением Саудовской Аравии перешла к ускоренному повышению добычи нефти, объясняется не только попыткой наказать союзников, хронически превышавших квоты, но и желанием отвоевать долю рынка у американских компаний. Об этом со ссылкой на делегатов ОПЕК+ и источники в Эр-Рияде и Москве пишет Reuters.

В последний раз Эр-Рияд пытался бороться с добычей сланцевой нефти в США десять лет назад, и тогда королевству пришлось смириться с поражением. Американские производители совершили прорыв в технологиях бурения, существенно сократили расходы и смогли выдержать конкуренцию.

Однако теперь они находятся в более уязвимом положении из-за ряда факторов. Кроме того, добыча нефти в Саудовской Аравии по-прежнему значительно ниже по себестоимости.

Четыре из десяти собеседников агентства подтвердили, что речь идет о возвращении доли рынка, хотя ни один из них пока не говорит о ценовой войне. В то же время еще один источник объяснил, что основная цель состоит во внесении неопределенности в планы других стран. Желательной ценой в ОПЕК+ считают 55-60 долларов за баррель, что слишком дешево для США.

За последние десять лет американские компании увеличили добычу более чем на 60 процентов, а страны ОПЕК, напротив, немного сократили. Однако теперь самые качественные участки в США истощаются, а значит, растут расходы, поэтому на них можно попробовать надавить снова.

Опрос американских компаний показывает, что им необходимы цены на нефть не ниже 65 долларов за баррель, в противном случае их рентабельность станет отрицательной. При текущих котировках они уже начинают испытывать проблемы. По оценке ConocoPhillips, при падении цен до 50 долларов, резать добычу придется даже крупным компаниям.

Дополнительным фактором, который мог придать Саудовской Аравии решимость, стало желание президента США Дональда Трампа добиться снижения цен на нефть. Американский лидер ранее призывал Эр-Рияд быстрее наращивать добычу и требовал того же от компаний в США. Каким образом внутренние производители могут наращивать добычу при низких ценах, Трамп не уточнял, в рассуждениях он традиционно упоминал только выгоду от своих идей.

Таким образом, текущий рост добычи не вызовет гнева главы Белого дома, а когда кризис в американской нефтяной отрасли станет очевидным и он передумает, доля рынка уже будет захвачена.

Ранее аналитики инвестбанка Goldman Sachs изучили многочисленные сообщения президента США в социальных сетях по поводу цен на нефть и пришли к выводу, что больше всего ему нравится, когда стоимость сорта WTI находятся в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель.