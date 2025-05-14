Назван новый повод для падения цен на нефть

Goldman Sachs назвал $40-50 за баррель любимым уровнем цен на нефть у Трампа

Президенту США Дональду Трампу нравится, когда цены на американскую нефть марки WTI находятся в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. К такому выводу пришли в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Аналитики изучили сообщения политика в социальных сетях на тему энергоресурсов и выяснили, что если фьючерсы WTI становятся выше 50 долларов за баррель, то Трамп начинает призывать к снижению цен. Когда нефть, напротив, дешевеет до уровня ниже 40 долларов за баррель, то он начинает писать сообщения с противоположным посылом.

Тема энергетики и доминирования США этой сфере исключительно волнует Трампа, поэтому его призывы в соцсетях можно считать выражением позиции. С учетом нынешней активности главы Белого дома можно ожидать, что он попытается довести цены на нефть до любимого уровня, что станет серьезным поводом для падения ее стоимости.

Как говорится в отчете, взгляды Трампа добавляют аргументов в пользу прогноза относительно падения цен на нефть в ближайшие годы, хотя многочисленные геополитические риски, в том числе связанные с отношениями США и Китая, могут внести множество корректировок.

По состоянию на 14 мая июньский фьючерс на нефть WTI торгуется на уровне 63 долларов за баррель. Главными факторами, от которых зависят цены в последние полтора месяца, остаются глобальные торговые войны, объявленные Трампом почти всему миру, и решение ОПЕК+ об ускоренном наращивании добычи.

Влияние первого может снизиться в случае заключения торговых соглашений с крупнейшими торговыми партнерами США, к чему стремится сам Трамп, а вот разворот политики ОПЕК+ выглядит стратегическим. Ключевую роль в соглашении играет Саудовская Аравия, которую президент США посетил накануне, 13 мая. Стороны заключили соглашения на сумму 600 миллиардов долларов, что позволяет говорить о готовность Эр-Рияда выполнить просьбы Вашингтона по увеличению добычи нефти и снижению цен.

В январе, вскоре после инаугурации, Трамп указывал, что боевые действия на Украине прекратятся очень быстро, если цены на нефть рухнут, потому что на них не будет средств.